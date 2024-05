Traffico Roma del 11-05-2024 ore 09 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 11 maggio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità ricordiamo oggi sabato tram metro prolungate ultime corse dai capolini alla 130 di notte per il tram 8 ultima corsa da piazza Venezia alle 3:30 e dal Casaletto alle tre il centro è chiusa temporaneamente via Maria Adelaide all’altezza di via Ferdinando di Savoiadeviato su via Principessa Clotilde chiusure al transito nell’area del Circo Massimo per la 25esima edizione della manifestazione Race For The Curedalle 10 in Piazza del Popolo l’evento di Sport e Salute e tennis and Friends speciali Edition possibili difficoltà aldi zona fino alle 18 di domani domenica 12 i disagi in piazza Caduti della Montagnola a partire dalle 16:30 segnalata una manifestazione mentre al palazzo dello sport stasera è possibile ...