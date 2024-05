Chi vincerà Eurovision 2024? | Il parere degli esperti - sale Israele scende l’Italia dopo la gaffe della Rai

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 11 maggio 2024) La kermesse musicale europea più amata dal pubblico si avvicina alla fine, ora che il quadro dei finalisti è completo ecco chi potrebbe aggiudicarsi questa edizione. Con la semifinale del 9 maggio, sono state rivelate le venti nazioni che parteciperanno alla finale di, in onda sabato 11 maggio in prima serata su Rai 1, a cui si aggiungono Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Spagna (le cosiddette Big Five) e la Svezia, paese ospitante. Ecco quali sono le favorite secondo le agenzie specializzate e come sono cambiate le quotazioni nelle ultime ore. Le previsioni per la vittoria dile ultime esibizioni, il croato Baby Lasagna con "Rim Tim Tagi Dim" è considerato il favorito. Le quotazioni disono scese a sorpresa, …