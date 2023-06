Roma | orrore all’Insugherata | massacrati due cuccioli di cinghiali

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 3 giugno 2023) Chi asseriva che gli uomini che fanno del male agli animali sono capaci di fare lo stesso ai propri simili, non si sbagliava. Le cronache traboccano – proprio in questi giorni – di episodi di crudeltà e di inciviltà nei confronti di creature inermi, donne, madri, bambini. Un panorama così desolante da suscitare lo sdegno di una moltitudine di persone. E sono proprio le parole inciviltà e crudeltà a titolare il post pubblicato poco fa dagli amministratori del gruppo Facebook The Seven Wild Boars Movement nel denunciare l’ennesimo scempio all’interno della Riserva naturale dell’Insugherata. Trovati i corpi martoriati di duedi cinghiale I corpi martoriati di duedi cinghiale sono stati gettati senza pietà in una busta di plastica sul ciglio della strada, rifiuti tra i rifiuti. Li hanno ritrovati alcuni attivisti questa mattina. ...