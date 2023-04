Cantante Mascherato, Mal è Ippopotamo: Porcellino salvo grazie ai social (Di domenica 2 aprile 2023) Anche la terza puntata de Il Cantante Mascherato è giunta al termine. Il duello finale si è consumato tra Porcellino e Ippopotamo. Quest'ultimo era stato salvato dal polo investigativo, ma il pubblico presente in studio ha preferito mandarlo a rischio eliminazione. I social ha salvato Criceto dall'eliminazione; i giurati Christian De Sica, Iva Zanicchi, Flavio Insinna, Serena Bortone e Francesco Facchinetti hanno concesso l'accesso diretto alla prossima puntata a Stella, Squalo, Cavaliere Veneziano e Riccio. Dopo Cigno (Sandra Milo - Antonio Mezzancella), Rosa (Valeria Fabrizi) e i Colombi (Simona Izzo - Ricky Tognazzi), Mal è Ippopotamo ed è l'eliminato del terzo appuntamento andato in onda sabato 1° aprile 2023. Cantante Mascherato: Adriana Volpe e ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 2 aprile 2023) Anche la terza puntata de Ilè giunta al termine. Il duello finale si è consumato tra. Quest'ultimo era stato salvato dal polo investigativo, ma il pubblico presente in studio ha preferito mandarlo a rischio eliminazione. Iha salvato Criceto dall'eliminazione; i giurati Christian De Sica, Iva Zanicchi, Flavio Insinna, Serena Bortone e Francesco Facchinetti hanno concesso l'accesso diretto alla prossima puntata a Stella, Squalo, Cavaliere Veneziano e Riccio. Dopo Cigno (Sandra Milo - Antonio Mezzancella), Rosa (Valeria Fabrizi) e i Colombi (Simona Izzo - Ricky Tognazzi), Mal èed è l'eliminato del terzo appuntamento andato in onda sabato 1° aprile 2023.: Adriana Volpe e ...

