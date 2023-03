"L'Occidente ci vuole invadere". Lukashenko contro la Nato (Di venerdì 31 marzo 2023) Il presidente bielorusso ha giustificato la decisione di Mosca di piazzare armi atomiche nel proprio territorio per via di "minacce senza precedenti" da parte dell'Occidente contro Minsk Leggi su ilgiornale (Di venerdì 31 marzo 2023) Il presidente bielorusso ha giustificato la decisione di Mosca di piazzare armi atomiche nel proprio territorio per via di "minacce senza precedenti" da parte dell'Minsk

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DanieleZuddas : @davidebertonc @ilario82 E in Occidente soprattutto non ti arrestano. Obiettivamente, ti trattano da putinista perc… - davidebertonc : @DanieleZuddas @ilario82 Volendo o non volendo, prima o poi bisognerà che Putin e Zelensky si siedano ad un tavolo,… - Johnnyb12860 : @SkyTG24 Quindi...Putin e il burattino...scatena la guerra pensava di finire in una settimana ma ci è rimasto dentr… - DanieleZuddas : @davidebertonc @ilario82 L'Occidente non vuole dare lezioni. Vuole aiutare l'Ucraina a difendersi. Poi ciascuno tra… - CCarlei : Lukashenko, Occidente vuole invaderci L'Occidente si sta preparando a invadere la Bielorussa per distruggerla. Lo h… -