F1: Sainz, Ferrari già progetta una nuova SF - 23 ma servirà tempo (Di giovedì 30 marzo 2023) Le prime due gare in F1 hanno mostrato che la SF - 23 è nata con un problema di "concetto" ed a Maranello si è già iniziato a lavorare per rinnovarne l'aerodinamica. Ma ci vorrà tempo ed i risultati ...

