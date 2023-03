Carne sintetica | il divieto non vieta l' importazione E dunque danneggia l' Italia due volte

(Di giovedì 30 marzo 2023) In base alle regole europee sulla libera circolazione dei beni e servizi, se il commercio dellacoltivata dovesse essere approvato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare, l'non potrà opporsi

'La #Carnecoltivata è il futuro'. Lo scrive su Twitter il garante del M5S Beppe Grillo, pubblicando sul suo blog il link a un documentario sulla. 'Qualche tempo fa ho visto questo interessantissimo documentario sullacoltivata. Dopo la notizia paradossale di ieri, prendetevi del tempo e informatevi', spiega Grillo sul ...Vietata la vendita diin Italia. Lollobrigida: "Prima nazione al mondo a farlo" Vai all'approfondimento Al di là della ricerca su coltivazioni di carni poco convenzionali, che serve ...Articoli più letti Con il divieto allal'Italia si dà un'altra zappa sui piedi di Luca Zorloni John Wick 4 è diventato tutt'altro di Gabriele Niola Cos'è lo "scenario Terminator" che ...

Nonostante il ministro Lollobrigida con il decreto contro la carne coltivata – “sintetica” per chi vuole che non arrivi sulle tavole italiane – voglia “assicurare il massimo livello di tutela della ...Ma in realtà, basta conoscere le norme europee per capire come, con il suo disegno di legge, il governo più a destra del dopoguerra ha reso l’Italia il primo paese a vietare in la produzione e la ...