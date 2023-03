WTA Miami 2023, si spezza ai quarti il sogno di Martina Trevisan. Elena Rybakina va in semifinale (Di martedì 28 marzo 2023) Nella prima serata italiana si conclude il primo match dei quarti di finale del tabellone principale del torneo Miami Open presented by Itaú 2023 di tennis, di categoria WTA 1000: sul cemento outdoor della Florida, si spezza il sogno dell’azzurra Martina Trevisan, testa di serie numero 25, che perde contro la kazaka Elena Rybakina, numero 10 del seeding, uscita vittoriosa dal confronto col punteggio di 6-3 6-0 dopo un’ora e dodici minuti. Nel primo parziale Trevisan concede un break point nel secondo gioco ma si salva, poi non ne sfrutta tre nel game seguente. Lo strappo arriva e lo firma la kazaka nel quarto gioco, sfruttando un sanguinoso doppio fallo dell’azzurra. Rybakina allunga sul 4-1, ma la ... Leggi su oasport (Di martedì 28 marzo 2023) Nella prima serata italiana si conclude il primo match deidi finale del tabellone principale del torneoOpen presented by Itaúdi tennis, di categoria WTA 1000: sul cemento outdoor della Florida, siildell’azzurra, testa di serie numero 25, che perde contro la kazaka, numero 10 del seeding, uscita vittoriosa dal confronto col punteggio di 6-3 6-0 dopo un’ora e dodici minuti. Nel primo parzialeconcede un break point nel secondo gioco ma si salva, poi non ne sfrutta tre nel game seguente. Lo strappo arriva e lo firma la kazaka nel quarto gioco, sfruttando un sanguinoso doppio fallo dell’azzurra.allunga sul 4-1, ma la ...

