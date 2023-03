(Di martedì 28 marzo 2023) Inla carenza di pillole e medicinali, lee e gli studi medici sono invitati a vendere e prescriveree non più in confezioni intere. Questa raccomandazione è stata formulata dalla task force dell’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese (Ufae) con l’obiettivo di sopperire alladi medicinali. Si tratta di un provvedimento provvisorio, che verrà revocato quando la situazione dell’approvvigionamento si sarà stabilizzata. “La task force ha redatto una lista contenente i principi attivi oggetto della misura”, sottolinea in una nota l’Ufae. Una strategia che in Gran Bretagna e Nuova Zelanda è già prassi. In? Questa strada non è mai stata praticata in modo convinto mentre potrebbe essere un aiuto per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SecolodItalia1 : La ricetta svizzera contro la penuria di farmaci: si venderanno sfusi. In Italia (purtroppo) non si può fare… - infoitsalute : Carenza semaglutide. Farmacie ticinesi: dispensazione solo con ricetta svizzera -

Anche la Federazionedei medici (FMH) e l'associazionedei farmacisti (... In sostanza, spiega l'articolo, il cliente si reca in farmacia con la: 'Dopo averla visionata - ...Non vorrei che per contrastare l'inflazione si entrasse in recessione: laera giusta, l'... la solidità delle banche a livello internazionale (dopo gli episodi in Usa e) e i mercati ...Dopo che la bancadi recente ha ammesso falle nei controlli interni Ammar al Kudairi, ... In mezzo a queste pressioni le banche centrali oggi ricorrono allaclassica: ridurre la massa ...

La ricetta svizzera contro la penuria di farmaci: si venderanno sfusi ... Secolo d'Italia

In Svizzera le farmacie e studi medici dovranno vendere e prescrivere alcuni farmaci non più in confezioni intere ma in dosi unitarie ...Michelle Hunziker ai fornelli Siamo abituati a vederla in ben altre performances, ma, stando alle sue dichiarazioni, non ha un cuoco e si occupa ...