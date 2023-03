Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Dante_NightCall : @FBiasin Hai rivisto le immagini? Mi aspetto onesta da parte sua. Capisco che perdere su un episodio così può esser… -

Cecheremo di essere bravi, di tenere: aver conquistato l'ottavo posto è stato difficile, ma lo ... Boggio 8, Diego 9, Cimma (L), Valsecchi ne, Peruzzo 2,B. ne, Boglio, Filippini 10,...Dovevamo essere bravi a tenere. Vinta la frazione e sul 2 - 1, abbiamo faticato ancora a dare ... Filippini 12, Diego 25, Boglio 2, Valsecchi 1, Boggio 8, Riccardi ne, Spinello (L),B. ne. ...... ma il TeamVolley ha tenuto, portando a casa anche il secondo set 20 - 25. Nel terzo le ... Zatta ne, Peruzzo 9, Filippini 7, Boglio, Damo ne, Cimma (L), Levis 1, Valsecchi ne, Galliano 12,...

Biasin duro su Sanchez: “L’Inter ha perso il derby per colpa tua, taci” Pianeta Milan

Ci sono le immagini, non è solo il tocco di Adrien Rabiot ma anche uno di Dusan Vlahovic che condiziona. Per me il gol era irregolare e la Juventus ha meritato la vittoria: sono due frasi che possono ...Biasin duro: «Inter Juve decisa da un grave errore di arbitro e Var». Il commento del giornalista sul match Fabrizio Biasin, su Twitter, attacca dopo Inter Juve. BIASIN – «Un’altra brutta sconfitta de ...