(Di mercoledì 22 marzo 2023)ha ottenuto unodi. Lo zio di Sarah Scazzi, condannato a 8 anni per l’occultamento del cadavere della nipote, uscirà 41 giorni prima dal carcere di Lecce per le condizioni della sua, considerate dal giudice “lesive” della “dignità umana”. Con una decisione dello scorso 22 febbraio, il giudice di sorveglianza del tribunale di Lecce ha accolto il ricorso del 69enne, che potrà uscire nella primavera del 2024. Il contadino dicontestava lo spazio a disposizione nellain cui si trovava fino alla fine del 2022, inferiore ai 3 metri quadrati indicati dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, e l’asdie della. Nel provvedimento, ...

Il Tribunale di Sorveglianza rigettò per via dell'atteggiamento del contadino di, fermo ... la Corte Suprema sottolinea le "modalità commissive del" e la "fredda pianificazione d'una ...Sarah Scazzi era la 15enne diuccisa e gettata in un pozzo il 26 agosto del 2010. Oggi ... IlScazzi Per l'omicidio di Sarah Scazzi stanno scontando l'ergastolo Sabrina Misseri e Cosima ...... psicologa forense, è divenuta nota principalmente per il suo coinvolgimento nelle indagini suldi, consulente della difesa di Michele Misseri. Oltre a presenziare come ospite in ...

Delitto Avetrana, sconto di pena per Michele Misseri: “Cella troppo piccola, senza doccia e acqua calda” TPI

Il contadino di Avetrana contestava lo spazio a disposizione nella cella ... Oltre alla condanna per il ruolo nel delitto del 2010, sta scontando la pena anche per la diffamazione nei confronti ...Il cumulo di pena Il contadino di Avetrana è attualmente rinchiuso nel penitenziario ... una cisterna interrata nelle campagne della cittadina jonica. Per il terribile delitto della 15enne, avvenuto ...