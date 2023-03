Bonus edilizi: operazione anche in Puglia, sequestri per un miliardo e mezzo di euro. Dieci misure cautelari Guardia di finanza su ipotesi di frode (Di mercoledì 22 marzo 2023) Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: Militari della Guardia di finanza di Asti stamane hanno avviato l’esecuzione – insieme ai colleghi di Campania,Emilia Romagna, Lazio Lombardia, Puglia, Toscana, Trentino Alto Adige e Veneto – di una Ordinanza dicustodia cautelare del Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Asti, nei confronti di 10 persone, perreati di associazione a delinquere, truffa nei confronti di Enti Pubblici, riciclaggio, emissione ed utilizzo difatture per operazioni inesistenti e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte. In corso nel contempol’esecuzione di un decreto di sequestro, anche per equivalente, ai fini della confisca, di crediti fiscali, profittiilleciti, immobili e altre disponibilità per oltre un ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 22 marzo 2023) Di seguito un comunicato diffuso dalladi: Militari delladidi Asti stamane hanno avviato l’esecuzione – insieme ai colleghi di Campania,Emilia Romagna, Lazio Lombardia,, Toscana, Trentino Alto Adige e Veneto – di una Ordinanza dicustodia cautelare del Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Asti, nei confronti di 10 persone, perreati di associazione a delinquere, truffa nei confronti di Enti Pubblici, riciclaggio, emissione ed utilizzo difatture per operazioni inesistenti e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte. In corso nel contempol’esecuzione di un decreto di sequestro,per equivalente, ai fini della confisca, di crediti fiscali, profittiilleciti, immobili e altre disponibilità per oltre un ...

