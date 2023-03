Migranti, lettera Ue ai 27 Stati. Meloni sente Scholz (Di martedì 21 marzo 2023) (Adnkronos) – La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha mandato una lettera di nove pagine ai capi di Stato e di governo dell’Ue in cui, con quattro pagine di testo e cinque pagine di specchietto a fronte, spiega nel dettaglio che cosa la Commissione ha fatto per dare seguito a ciascuna delle conclusioni del Consiglio Europeo del 9 febbraio scorso. La presidente sottolinea, nella lettera, che “l’equilibrio è al centro del nuovo patto per le migrazioni e l’asilo”, proposto nel settembre 2020 e ancora non approvato, “ed è per questo che dobbiamo mantenere la spinta per avanzare in linea con la roadmap congiunta del Parlamento Europeo e del Consiglio verso un accordo entro la fine di questa legislatura”. Von der Leyen delinea quattro aree di intervento immediato, in attesa che venga approvato il patto: “Rafforzamento delle ... Leggi su italiasera (Di martedì 21 marzo 2023) (Adnkronos) – La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha mandato unadi nove pagine ai capi di Stato e di governo dell’Ue in cui, con quattro pagine di testo e cinque pagine di specchietto a fronte, spiega nel dettaglio che cosa la Commissione ha fatto per dare seguito a ciascuna delle conclusioni del Consiglio Europeo del 9 febbraio scorso. La presidente sottolinea, nella, che “l’equilibrio è al centro del nuovo patto per le migrazioni e l’asilo”, proposto nel settembre 2020 e ancora non approvato, “ed è per questo che dobbiamo mantenere la spinta per avanzare in linea con la roadmap congiunta del Parlamento Europeo e del Consiglio verso un accordo entro la fine di questa legislatura”. Von der Leyen delinea quattro aree di intervento immediato, in attesa che venga approvato il patto: “Rafforzamento delle ...

