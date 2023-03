Mattarella a Casal di Principe: l’omaggio alla memoria di don Diana (Di martedì 21 marzo 2023) Sergio Mattarella è arrivato a Casal di Principe. In occasione della Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocente delle mafie, il presidente della Repubblica ha partecipato alla manifestazione in ricordo di don Peppe Diana, il sacerdote assassinato dalla camorra per il suo impegno antimafia. Mattarella a Casal di Principe: l’omaggio alla memoria L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 21 marzo 2023) Sergioè arrivato adi. In occasione della Giornata dellae dell’impegno in ricordo delle vittime innocente delle mafie, il presidente della Repubblica ha partecipatomanifestazione in ricordo di don Peppe, il sacerdote assassinato dcamorra per il suo impegno antimafia.diL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Casal di Principe, la sorella di Don Diana: 'Mattarella qui motivo di orgoglio, abbiamo condiviso lo stesso dolore'… - oss_romano : #20marzo #Italia ???? Domani, il presidente #Mattarella in visita a Casal di Principe nel 29° anniversario della mort… - leone52641 : RT @FrancoScarsell2: Il presidente Mattarella oggi a Casal di Principe, nell'ex roccaforte della camorra casalese. È una visita densa di si… - TgrRaiCampania : Il sindaco Natale a Mattarella: 'Servono uomini e mezzi per dare risposte ai cittadini' #IoSeguoTgr @TgrRai - hyperbros : Il Presidente Sergio Mattarella partecipa alla Giornata in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, commemorand… -