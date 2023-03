Il 2024 sta arrivando. Capodanno Pisano fra cortei, cerimonie e una grande storia (Di martedì 21 marzo 2023) Il programma degli eventi del weekend di festa nel centro cittadino. Appuntamento serale anche sulle mura con una passeggiata suggestiva. E nel Giardino Scotto un'intera giornata dedicata al Medioevo Leggi su lanazione (Di martedì 21 marzo 2023) Il programma degli eventi del weekend di festa nel centro cittadino. Appuntamento serale anche sulle mura con una passeggiata suggestiva. E nel Giardino Scotto un'intera giornata dedicata al Medioevo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sara53054424 : RT @RobertoAvventu2: Quando il tritacarne ucraino della NATO esaurisce gli uomini, Washington sta preparando la #Polonia come prossimo giro… - marialetiziama9 : RT @RobertoAvventu2: Quando il tritacarne ucraino della NATO esaurisce gli uomini, Washington sta preparando la #Polonia come prossimo giro… - MarcoTortori : RT @RobertoAvventu2: Quando il tritacarne ucraino della NATO esaurisce gli uomini, Washington sta preparando la #Polonia come prossimo giro… - nevrotica9 : RT @RobertoAvventu2: Quando il tritacarne ucraino della NATO esaurisce gli uomini, Washington sta preparando la #Polonia come prossimo giro… - leone52641 : RT @RobertoAvventu2: Quando il tritacarne ucraino della NATO esaurisce gli uomini, Washington sta preparando la #Polonia come prossimo giro… -