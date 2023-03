Università di Genova: Concorso per 4 Professori Prima Fascia (Di lunedì 13 marzo 2023) L’Università di Genova ha indetto un Bando Pubblico per l’assunzione di 4 Professori di Prima Fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti. Concorso Università di Genova: Cosa c’è da Sapere Presso l’Università di Genova cercano 4 Professori da assegnare a vari settori, tra cui quello medico scientifico e letterario. Per partecipare la Bando serve laura magistrale ad indirizzo specifico, predisposizione all’insegnamento, cittadinanza italiana, esperienza nella mansione, buone doti comunicative, e Professionalità. Il Ruolo del Professore Universitario é quello di formare i giovani a carriere promettenti, indirizzandoli verso una consapevolezza professionale fatta di buoni propositi e ... Leggi su posizioniaperte (Di lunedì 13 marzo 2023) L’diha indetto un Bando Pubblico per l’assunzione di 4di, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.di: Cosa c’è da Sapere Presso l’dicercano 4da assegnare a vari settori, tra cui quello medico scientifico e letterario. Per partecipare la Bando serve laura magistrale ad indirizzo specifico, predisposizione all’insegnamento, cittadinanza italiana, esperienza nella mansione, buone doti comunicative, e Professionalità. Il Ruolo del Professore Universitario é quello di formare i giovani a carriere promettenti, indirizzandoli verso una consapevolezza professionale fatta di buoni propositi e ...

