Calcio: Real. Ancelotti 'Di Mbappé non parlo, le critiche normali' (Di venerdì 10 marzo 2023) 'Io faccio il mio lavoro. Non sento la pioggia: uso l'ombrello'. MADRID (SPAGNA) - Segnali chiari, in conferenza stampa, da parte di Carlo Ancelotti, alla vigilia della gara del "suo" Real Madrid ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 10 marzo 2023) 'Io faccio il mio lavoro. Non sento la pioggia: uso l'ombrello'. MADRID (SPAGNA) - Segnali chiari, in conferenza stampa, da parte di Carlo, alla vigilia della gara del "suo"Madrid ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #RealMadrid, #Ancelotti: 'Critiche? E' il mio lavoro, non sento la pioggia perché uso l'ombrello' - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Cristiano Ronaldo preso in giro sui social dall’Al Ittihad Oltre il danno, la beffa. Prima sconfitta amarissima per l'ex cam… - infoitsport : Roma, infermeria piena: Pellegrini punta la Real. Ibanez torna, Belotti ci prova - - sportli26181512 : Roma, per Belotti frattura alla mano destra: verrà operato nei prossimi giorni: Brutto colpo per il Gallo alla mano… - TheProfOfficial : RT @sportface2016: #RealMadrid, per l'estate 2024 si punta tutto su #Haaland: scendono le quotazioni di #Mbappé -