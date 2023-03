Milano, la consulente in prova scopre di essere incinta: il titolare la assume a tempo indeterminato (Di martedì 7 marzo 2023) Una piccola, bella notizia – che pur non cancella i dati del rapporto Censis-Eudaimon sul mercato del lavoro, che evidenzia la precarietà del lavoro giovanile e soprattutto femminile – arriva da uno studio di consulenza di Milano. Simona Carbonella, 32 anni, in prova da un paio di mesi nella filiale milanese dello studio di Padova, scopre di essere incinta. Preoccupata, decide di parlarne con il titolare. «Il titolare si è dimostrato felice del mio annuncio. Mi ha detto che non dovevo avere alcun timore, e mi ha proposto all’istante un contratto di lavoro a tempo indeterminato», ha raccontato Carbonella, ora assunta come Payroll specialist, «sono scoppiata in lacrime, un’emozione bellissima». Il titolare dello studio ... Leggi su open.online (Di martedì 7 marzo 2023) Una piccola, bella notizia – che pur non cancella i dati del rapporto Censis-Eudaimon sul mercato del lavoro, che evidenzia la precarietà del lavoro giovanile e soprattutto femminile – arriva da uno studio di consulenza di. Simona Carbonella, 32 anni, inda un paio di mesi nella filiale milanese dello studio di Padova,di. Preoccupata, decide di parlarne con il. «Ilsi è dimostrato felice del mio annuncio. Mi ha detto che non dovevo avere alcun timore, e mi ha proposto all’istante un contratto di lavoro a», ha raccontato Carbonella, ora assunta come Payroll specialist, «sono scoppiata in lacrime, un’emozione bellissima». Ildello studio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pietropiccinni1 : La luna piena del verme è di buon auspicio - StudioBraviCdl : Oggi su ‘La Milano che lavora’ è stata pubblica un’intervista sul mio approccio alla professione di… - daje_a : RT @DanielaZini1: @ImolaOggi 10/5/2020 Familiari delle vittime: Pregliasco non è un consulente imparziale. Con determina 31/2020 dell’8/4 i… - trattovideo : RT @DanielaZini1: @ImolaOggi 10/5/2020 Familiari delle vittime: Pregliasco non è un consulente imparziale. Con determina 31/2020 dell’8/4 i… - nevrotica9 : RT @DanielaZini1: @ImolaOggi 10/5/2020 Familiari delle vittime: Pregliasco non è un consulente imparziale. Con determina 31/2020 dell’8/4 i… -

Milano, la consulente in prova scopre di essere incinta: il titolare la ... Open Simona resta incinta durante il periodo di prova: il titolare dello studio la assume a tempo indeterminato In periodo di prova in uno studio di consulenza da un paio di mesi, a Milano, una ragazza 32enne si è scoperta incinta e ,dopo averne parlato con il titolare, anzichè sentirsi ... INCHIESTA COVID, SPERANZA: “ITALIA MODELLO PER IL MONDO”, SU PIANO PANDEMICO “VALUTAZIONE TECNICI” MILANO – Altro che inefficienze e “improvvisazioni”, di cui ha parlato il consulente, ora senatore, Andrea Crisanti nella sua relazione. Anzi, di fronte ad una malattia nuova e devastante, “l’Italia h ... In periodo di prova in uno studio di consulenza da un paio di mesi, a Milano, una ragazza 32enne si è scoperta incinta e ,dopo averne parlato con il titolare, anzichè sentirsi ...MILANO – Altro che inefficienze e “improvvisazioni”, di cui ha parlato il consulente, ora senatore, Andrea Crisanti nella sua relazione. Anzi, di fronte ad una malattia nuova e devastante, “l’Italia h ...