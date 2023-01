Senato parte civile contro autori blitz a Palazzo Madama

Fanpage.it

ROMA - Ilsi costituiràcivile nel procedimento contro gli attivisti che ieri hanno imbrattato la facciata di Palazzo Madama. Lo ha annunciato il presidente del, Ignazio La Russa. "Abbiamo ...Ilintende costituirsicivile nel procedimento contro gli attivisti ambientalisti che hanno gettato vernice sulla facciata di palazzo Madama. Lo ha anticipato il presidente Ignazio La Russa ... Vernice contro Senato, La Russa: Saremo parte civile, no pene esemplari ma vogliamo ristoro danni “A noi non interessano modifiche normative, non vogliamo pene esemplari, aggravamenti di pena o reati specifici ...Roma, 3 gen. (Adnkronos) - "Ho deciso con il conforto unanime dell'ufficio di presidenza, anche se con qualche cenno di titubanza da parte di una vicepresidente, di costituirci parte civile ...