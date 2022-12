Serie A UnipolSai 2022 23 | la classifica dopo 12 giornate

Leggi su seriea24

(Di martedì 27 dicembre 2022)un Santo Stefano pieno di basket e spettacolo, la/23 vede ancora la Virtus Segafredo Bologna in testa alla, grazie alla vittoria spettacolare all’overtime per 82-87 sul parquet della Carpegna Prosciutto Pesaro. A seguire e staccata di solo due punti, c’è l’EA7 Emporio Armani Milano, che ha dominato il derby lombardo contro l’Openjobmetis Varese per 96-84. Al terzo posto in solitaria e con un record di 8-4, c’è la Bertram Yachts Tortona, reduce dal k.o. interno contro la NutriBullet Treviso per 90-95. A quota 14 punti c’è invece un quartetto, composto da Dolomiti Energia Trentino (sconfitta dalla Pallacanestro Trieste per 74-68), Carpegna Prosciutto Pesaro, Openjobmetis Varese e Umana Reyer Venezia (reduce dal successo del Taliercio contro il Banco di Sardegna ...