Guerra Ucraina | Russia punta a aprire nuovo fronte | lo scenario

(Di domenica 25 dicembre 2022) (Adnkronos) – Laadunnellacon l’. L’esercito di Mosca intende lanciare un’offensiva in un’altra direzione, aggiungendo un’altra direttrice a quella degli attacchi in corso vicino a Bakhmut e Avdiivka. Lo ha detto il portavoce del Gruppo delle forze orientali dell’esercito ucraino Serhiy Cherevaty, sottolineando che l’est dell’rimane “il teatro principale delle operazioni militari, dove il nemico ha concentrato la maggior parte delle forze”. Ogni giorno, la Federazione Russa usa l’artiglieria, lanciarazzi multipli, cerca di colpire le posizioni ucraine con il fuoco dei carri armati e usa l’aviazione. “Gli occupanti russi stanno cercando di avanzare in tre direzioni principali: Bakhmutskyi, ...

Il Signore illumini le menti di chi ha il potere di far tacere le armi e porre fine subito fine a questa insensata'. Lo ha dichiarato Papa Francesco nel corso dell'Angelus del giorno di Natale. Il Papa, nella benedizione 'Urbi et Orbi', ha rivolto il primo pensiero all': "Il nostro sguardo si riempia dei volti dei fratelli e delle sorelle ucraini, che vivono ... da dieci mesi di. ... Natale tra gli allarmi aerei in Ucraina. Putin: "L'Occidente mira a dividere la Russia" - Fonti Rada: Zelensky terrà discorso di fine anno in parlamento. "Il cibo sia solo strumento di pace". Mondo "malato di indifferenza" che "respinge molti stranieri" e "ignora i poveri"; c'è "una grave carestia di pace".