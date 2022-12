Italia | stage dedicato ai calciatori di interesse nazionale concluso

Sport Mediaset

Si è chiuso oggi a Coverciano lodedicato ai calciatori di interesse nazionale che hanno lavorato con lo staff dell'per tre giorni Si è concluso oggi a Coverciano lodedicato ai calciatori di interesse nazionale, con 66 giocatori che hanno lavorato con lo staff dell'. Ecco le parole di Mancini ...Il commissario tecnico della Nazionale Italiana, Roberto Mancini , intervenuto ai canali social della Federazione, al termine dellodi Coverciano, si è già proiettato sugli obiettivi del prossimo anno: ' Siamo dispiaciuti per aver dato ai nostri tifosi una delusione con questo Mondiale , speriamo che non accada più e anzi ... Italia, Mancini al termine dello stage: "Bilancio positivo, colpito dalle qualità di alcuni" - Sportmediaset Si è chiuso a Coverciano il collegiale della Nazionale di calcio per i "calciatori di interesse nazionale", con 66 giocatori coinvolti (tra cui il genovese Eddie Salcedo oggi al Bari, il sampdoriano F ...Italia, le dichiarazioni del ct azzurro Roberto Mancini: "Dispiaciuti per la delusione Mondiale, speriamo che non accada più" ...