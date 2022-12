Calcio femminile | Alice Pignanoli | “Esclusa dalla squadra perché incinta”

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) “Mi sono sentita come una cosa vecchia da buttare”. Questa tutta la rabbia e la delusione di, 33enne portiere didella Lucchese in attesa del suo secondo bambino. Già mamma di una bimba di due anni,ha raccontato in un‘intervista a ‘Dire’ la sua esperienza con la società sportiva quando le ha comunicato di essere. “Il mister e le ragazze sono state fantastiche, la società invece mi ha detto che non mi avrebbe più pagato nonostante quello che era scritto nel contratto e piano piano ha cominciato a escludermi– racconta -. Prima mi hanno chiesto di restituire il materiale sportivo nonostante io sia tesserata fino a fine stagione, poi di liberare il mio posto letto, e di fatto mi hanno sbattuto fuori ...

L Football - Il Magazine del Calcio Femminile

in tv oggi 21 dicembre 2022: dove vedere le partite in diretta tv e streaming 16.00 AEK ...18.00 Fiorentina - Lugano (Amichevole) - DAZN 18.45 Lione - Juventus Women (Champions League) ...d'inizio al Groupama Stadium di Lione alle ore 18.45 di questa sera, mercoledì 21 dicembre. La partita sarà visibile in esclusiva in diretta su DAZN . Champions League femminile, dove vedere Lione-Juventus decisiva per l'accesso ai quarti Focus sulla stagione del Pomigliano di Sanchez, club di Serie A femminile, dalla sessione estiva di mercato ai risultati finora raggiunti ...L'attaccante della Juventus femminile Cristiana Girelli continua a rivelarsi una delle punte diamante della Serie A femminile ...