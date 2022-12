Nuoto | Mondiali vasca corta Melbourne 2022 | Paltrinieri un alieno | domina gli 800 Italia dei 4×50 misti da oro e record del mondo | argento Franceschi nei 400 misti

(Di sabato 17 dicembre 2022) L’continua a regalare emozioni e medaglie aidiin, in corso di svolgimento alSports and Aquatic Centre. E la mattinatana viene inaugurata subito dall’oro della staffetta maschile dei. Lorenzo Mora apre con rabbia dopo la delusione ieri, Nicolò Martinenghi con un’azione poderosa trascina il quartetto azzurro in testa e nelle ultime due frazioni Matteo Rivolta e Leonardo Deplano riescono nella conquista deldel. I nostri quattro scendono sotto il muro del minuto e trenta, facendo segnare 1:29.72 davanti a due super potenze come Stati Uniti e Australia. “Mi ha gasato parecchio questa ...

Oltre a Rivolta e Le Clos, domani si giocheranno le medaglie anche lo svizzero Noe Ponti (primo nella seconda semifinale con lo stesso tempo di Rivolta), il tedesco Marius Kusch (49.20), il canadese ...Continua la pioggia di ori per la spedizione azzurra impegnata ai campionati del mondo in vasca corta di Melbourne. La staffetta firma pure il nuovo record del ... LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta 2022 in DIRETTA: piovono ori per l'Italia! Apoteosi per Paltrinieri e la 4x50 mista (con record del mondo!). Argento Franceschi nei 400 misti Gregorio Paltrinieri ha vinto la medaglia d'oro negli 800 stile libero maschili ai Mondiali di nuoto in vasca corta. Il fuoriclasse di Carpi, ...La livornese fa la differenza nella frazione a rana rimanendo sotto 1'16''. Crono complessivo in 4'28''58. L'oro è per la statunitense Hali Flickinger, argento alla giapponese Waka Kobori ...