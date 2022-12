Biglietti Atm | dal 9 gennaio arriva l' aumento | 2 | 20 euro Salvi solo gli abbonamenti

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Il biglietto Atm per viaggiare su metropolitane, autobus e tram aumenta dopo le festività natalizie. Dal 92023 costerà 2,20, anziché gli attuali 2, ovvero il 10% in più, pari a 20 ...

Il biglietto ordinario(Mi1 - Mi3 per viaggiare a Milano e nei Comuni nella zona tariffaria Mi3)... 'La manovra toccherà più ioccasionali. A questo punto, dovendo farlo lo facciamo: è una ...... commentando gli ultimi rincari alle tariffe. "Con la sinistra al governo di Milano - prosegue l'azzurro - in dieci anni il prezzo deiè più che raddoppiato, senza per questo impedire a ...L’annuncio del sindaco: il ticket ordinario urbano da 2 a 2,20 euro. Lite Comune-Regione. "Colpa dei tagli". "Milano non segue i criteri" ...Il biglietto Atm per viaggiare su metropolitane, autobus e tram aumenta dopo le festività natalizie. Dal 9 gennaio 2023 costerà 2,20 euro, anziché gli attuali 2, ovvero ...