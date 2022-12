Ichiro Mizuki | voce giapponese delle sigle di Mazinga Z e Capitan Harlock | è morto

Leggi su movieplayer

(Di martedì 13 dicembre 2022) il cantantediZ,e Jeeg Robot d'Acciaio, èil 6 dicembre 2023 a 74 anni. I fan degli anime sono in lutto., mitico cantantecelebre per aver eseguito leoriginali degli animeZ,e Jeeg Robot d'Acciaio, èil 6 dicembre 2023 a 74 anni. Il cantante, affetto da cancro ai polmoni, era ricoverato in un ospedale di Tokyo, come rivela Ansa., il cui vero nome era Toshio Hayakawa, era celebre per aver cantato i temi ...