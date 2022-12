I medici di continuità assistenziale critici con Ats | “A queste condizioni molti servizi saranno presto scoperti”

Leggi su bergamonews

(Di domenica 11 dicembre 2022) È una lettera dura e dettagliata quella che un gruppo didi, l’ex guardia medica, ha inviato all’Ats di Bergamo. Uno scritto nel quale si contestano le comunicazioni istituzionali, ma anche quelle che rappresentano il rapporto quotidiano con chi gestisce sul campo ilo. Un appello al dialogo, per evitare quella che definiscono “emorragia di personale” e per definire un nuovo tipo di contratto. “Alla cortese attenzione di ATS, PRESST, dei sindaci del territorio e della cittadinanza Scriviamo questa lettera in risposta agli articoli pubblicati sui giornali locali nei giorni scorsi e ci rivolgiamo a Voi che avete già prestato attenzione alletà delo di(CA), ex guardia ...