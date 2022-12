18 miliardi di aiuti a Kiev bloccati dal veto di Orbán

Arriva intanto anche il via libera dell'Ue alla nuova tranche diper 5,7destinata dall'Italia per le imprese del Mezzogiorno: glipotranno essere erogati fino alla fine del 2023.... in soli tre anni (2019/2022) il mondo del calcio ha accumulato la bellezza di 3di ...misura a disposizione delle società è relativa a un emendamento bipartisan all'articolo 13 del dl- ...Una nuova, attesissima, proroga che fa tirare un sospiro di sollievo alle imprese e ai lavoratori del Mezzogiorno. Proroga di un anno, stavolta, e dunque accompagnata da un importo ...Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso: "Quando aiuti in questo modo imprese e famiglie contrasti i principi della nostra Europa" ...