F Romano pubblica | Kylian Mbappe 9 gol ai Mondiali in 2 edizioni Più che leggende come Diego Mar…

L'agone

... funestato dalla prematura scomparsa del segretario Giuseppe, e per fare il punto della ... La manovra economica, pur dentro i vincoli stringenti della finanza, può essere migliorata in ...... dalla fine di dicembre, nell'hinterland, si sta dando la caccia a una pantera avvistata in ...di più impegnativa gestione e minor divulgazione - il movimento acquista visibilità, riesce ... Salute mentale, a Fiano Romano in mostra i mosaici realizzati dai ragazzi del centro Maieusis - Associazione L'agone Nuovo Guardare al passato in chiave strategica, mettere al centro la competenza e anche una maggiore responsabilità al servizio di un vero e proprio investimento culturale: questa la dimensione immaginata ...L’inefficienza del trasporto pubblico romano è legato all’insufficienza dei mezzi messi in strada e all’assenza di un progetto sistemico che agevoli la mobilità attraverso il mezzo pubblico, con un ...