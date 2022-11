Uomini e Donne | Isabella Ricci e Fabio Mantovani felici a Dubai

Leggi su webmagazine24

(Di mercoledì 30 novembre 2022) . Per la coppia è iniziata una nuova vita in un altro continente, dove dopo il matrimonio stanno costruendo il loro nido d’amore. Al Magazine diha raccontato: “Stiamo insieme ventiquattro ore su ventiquattro e per ora siamo focalizzati sull’allestimento della L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::Trono Over, un ex cavaliere svela alcuni retroscena Andrea Damante di ‘’ conferma la sua rottura con Giulia De Lellis: Vallentina Dallari si apre sull’anoressia e su Melchiorre: Salvatore e Teresa si sono lasciati Valeria Marini ...