Obbligo pos | sul tetto di 60 euro il governo frena in attesa di Bruxelles

oltre i 60 euro, il governo frena Carte e bancomat, l'dicambia ancora: 'Da 30 a 60 euro'. Stretta sull'e - commerce Il bonus Il bonus , come scrive Repubblica, è destinato a ...Per quanto riguarda, ad esempio, la cancellazione dell'delper tutte le spese inferiori a 60 euro (non certo spiccioli) deve essere concordata con l'Europa, considerato che il suo ...Tra le novità della Manovra finanziaria ci sarà spazio anche per una serie di modifiche al meccanismo che regola il POS obbligatorio e i pagamenti con carte e bancomat, in sostituzione del contante.La premier parla di manovra, del disastro di Ischia e di moltri altri temi in un'intervista al Corriere della Sera. E alle polemiche per l'abolizione della misura di sostegno nei confronti dei percett ...