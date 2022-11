Argentina | Scaloni | «Lautaro? Meglio con Alvarez»

(Di domenica 27 novembre 2022) Le parole di Lionel, CT dell’, dopo la vittoria per 2-0 contro il Messico al Mondiale 2022 Lionel, CT dell’, ha analizzato la prestazione della sua squadra dopo il 2-0 ottenuto contro il Messico ai Mondiali in Qatar. SU– «L’allenatore è qui anche per prendere delle decisioni, con Julian sapevo che avrei avuto più movimento e più freschezza. Quando fai certi cambi a volte va male, oggi è andata bene. Abbiamo affrontato una partita molto difficile contro una grande rivale, sono orgoglioso di quello che hanno fatto tutti i nostri giocatori. Adesso avanti così con umiltà e con la testa alta, dobbiamo continuare con questa squadra». L'articolo proviene da Calcio News 24.

