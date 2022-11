Zielinski da applausi | gesto fantastico per i bambini polacchi

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 25 novembre 2022) Viene rivelato da terzi e non da lui in prima persona. Piotre il suo carattere introverso viene elogiato di fronte a quello che è il, da brividi, per idella sua Polonia. A riportare la notizia è il giornalista polacco Stefan Tompson che ha rivelato quello che è stato il“in gran segreto” da parte di Piotr, che di sua iniziativa, ha compiuto un atto d’amore per iin Polonia.ha comprato di sua spontanea volontà due palazzi per la sua iniziativa, nella fondazione “Peter Pan”. La rivelazione sul, a scopo benefico, rivelato sul centrocampista del Napoli e della Polonia. (Photo by Martin Rose/Getty Images)cuore d’oro: ilper i ...