Manovra 2023 | da pensioni a flat tax | le misure in 136 articoli

Il primo testo dellada 35 miliardi varata lunedì dal Cdm è finalmente arrivato. In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il provvedimento che l'Adnkronos è in grado di anticipare è costituito da ...Nellanon c'è un riferimento dettagliato sull'aumento dei prezzi delle sigarette . Stando a quanto si evince dal sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze , però, il DDL Bilancio ...I due miliardi in più per il 2023 e i 650 mln per l’acquisto di farmaci e vaccini ... 600 milioni che si aggiungono ai 2 miliardi della precedente manovra Draghi e 650 milioni in più per l'acquisto di ...Pacchetto famiglia, il Governo alza le soglie con la nuova manovra economica: arrivano soldi e agevolazioni per tutti in questi casi.