Strage omofoba | un giovane spara in un night club lgbtq a Colorado Springs e uccide 5 persone

(Di lunedì 21 novembre 2022) Nuovo dramma legato alla libera circolazione delle armi, in Usa. Almeno 5sono morte e 18 sono rimaste ferite in unatoria avvenuta in un, in

È questo l'appello del presidente Usa, Joe Biden , dopo lain un club Lgbtq in Colorado. ' Jill e io stiamo pregando per le famiglie delle cinque persone uccise e per coloro che sono rimasti ...La follia omicida si abbatte nuovamente sugli Stati Uniti, ma a rendere l'ennesimo episodio di sangue ancora più drammatico è che sullapotrebbe pesare anche la variante. Almeno cinque persone sono state uccise e altre 18 sono rimaste ferite sabato sera in una sparatoria in un discoteca gay a Colorado Springs. Le forze ..."Gli Stati Uniti non devono tollerare l'odio" dice in un messaggio il presidente Joe Biden che twitta: "Jill e io stiamo pregando per le famiglie delle persone uccise" ...La follia omicida si abbatte nuovamente sugli Stati Uniti, ma a rendere l'ennesimo episodio di sangue ancora più drammatico è che sulla strage potrebbe pesare anche la variante omofoba. Almeno cinque ...