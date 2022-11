Napoli | genitori in disaccordo su farmaco per il figlio | infermiera aggredita al Santobono

, nel pronto soccorso pediatrico dell'ospedale Santobono, idi un piccolo paziente non essendo d'accordo sulla somministrazione di un farmaco hanno aggredito e minacciato un'infermiera. ...Per me e Victor l'esperienza darappresenta il più alto degli onori, il più impegnativo ... 21 a Firenze (Stadio Franchi), 24 e 25 a Roma (Stadio Olimpico), 28 a(Stadio Diego Armando ...I genitori di un ragazzo, portato al Pronto Soccorso pediatrico minacciano di morte l’infermiera per la somministrazione di un farmaco ...Un’aggressione ai medici di un ospedale. Questa volta, però, si tratta dell’ospedale dei bambini, il “Santobono” di Napoli.