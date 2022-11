La Reggina di rigore

(Di lunedì 14 novembre 2022) Labatte il Genoa per 2-1 nel posticipo della serie BKT. Decisive le reti di Canotto ed Hernani (su). A segno anche Aramu. Equilibrati i primi minuti di gara. Poi, al 15?, gli amaranto sbloccano il risultato: su lungo lancio di Majer, Canotto controlla in area e col destro beffa Semper mandando in rete. Il vantaggio dei calabresi dura poco più di un quarto d’ora, perché al 33? i liguri ristabiliscono il pari con Aramu che segna di testa. Tre minuti dopo Rivas subisce fallo in area e il Granillo resta col fiato sospeso per cinque minuti: dopo il controllo Var, l’arbitro fischia il, Menez calcia centrale e Semper para. Al 9? del secondo tempo, per un fallo di mano di Czyborra, c’è un altro tiro dal dischetto per la. Stavolta calcia Hernani che segna il gol del 2-1. I rossoblù provano a ...

