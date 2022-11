‘Ndrangheta a Roma | parla Carmela | la figlia del boss Alvaro | ‘Fiera di lui’

Affaritaliani.it

, 26 arresti e sigilli per 12 locali: chiusa impresa con sede in via Nomentana Un piano che era possibile realizzare solo grazie ai prezzi speciali garantiti da Gregorio Carello. ......e li servono a locali più o meno consapevoli di stare ad acquistare il pisci dalla. ...almeno le attività riconducibili tramite teste di legno e prestanomi alla locale arrivata ada ... 'Ndrangheta: blitz contro 'locale' radicata nella Capitale, in 26 colpiti da misure cautelari