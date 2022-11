Pinerolo | mense scolastiche eccellenza nazionale 

Vita Diocesana Pinerolese

... specialmente quello di servizio per le famiglie, il Comune diha preparato un tesoretto ... " Più in là non siamo in grado di prevedere, abbiamo i soldi per mantenere i servizi, lee i ...... però, ha dei critici, come il consigliere di minoranza Dario Mongiello (Trasparente) , ... "Cercheremo di traghettare la situazione fino a fine anno, anche per altri aumenti come le... A Pinerolo la menzione speciale Mensa Verde Il servizio delle mense scolastiche di Pinerolo ha ricevuto la Menzione speciale al premio Mensa Verde della XVI edizione del Forum Compraverde Buygreen.