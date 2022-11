Mourinho | ' Abraham? Forse pensa al Qatar Altri giocatori involuti e poco ambiziosi'

(Di martedì 8 novembre 2022) Josési aspetta di più dalla sua Roma. Alla vigilia della sfida con il Sassuolo, a preoccupare il tecnico non sembra essere tanto la sconfitta nel derby o il momento no dei singoli, quanto la ...

Josési aspetta di più dalla sua Roma. Alla vigilia della sfida con il Sassuolo, a preoccupare il tecnico non sembra essere tanto la sconfitta nel derby o il momento no dei singoli, quanto la '...scuote la Roma, e non solo. I bersagli sono diversi, il mirino è puntato sul Sassuolo che ... Poi: 'Chiedete a lui perché le cose non vanno. Se è distratto, se ha un problema, se pensa ...Mourinho scuote la Roma, e non solo. I bersagli sono diversi, il mirino è puntato sul Sassuolo che alle 18,30 incrocerà il destino dei giallorossi usciti a pezzi dal derby. Lo ...Prima l'errore a porta vuota contro il Verona, poi un derby da cancellare immediatamente: Tammy Abraham pare essersi smarrito ... e l'appannamento del centravanti inglese ha parlato anche Mourinho: ...