Il report di domenica 6 novembre

(Di lunedì 7 novembre 2022) All’indomani del pareggio ottenuto all’Arechi con la Salernitana, i grigiorossi sono tornati in campo al Centro Sportivo “Giovanni Arvedi”, lavorando suddivisi in due gruppi: attività di recupero per gli undici scesi in campo nella formazione titolare; attivazione tecnica, esercitazioni sul possesso palla e in situazioni di 4 contro 2, partita finale per il resto del gruppo.Domani allenamento dalle ore 10.30. Fonte articolo e foto: www.uscremonese.it/ seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano.