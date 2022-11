LIVE Maratona New York 2022 in DIRETTA | Chebet in testa | Kitata insegue! Meucci settimo La sorpresa Lokedi in testa fra le donne

Leggi su oasport

(Di domenica 6 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.59: Non è finita! Salpeter reagisce esi guarda indietro 16.58: Alza il ritmo la. la keniana stacca Salpeter 16.57: Due km al traguardo per la gara femminile. Adesso èa tentare l’attacco 16.56: prova ad andarsene Salpeter. resiste, sembra in difficoltà Gebreslase 16.53: Si è staccata Obiri dal gruppetto di. Davanti dunque ci sono Gebreslase, Salpeter,, al debutto in. Ultimi 3 km di gara 16.51: le immagini del drammatico ritiro di Do Nascimento: Ooft, leader ran out of gas in Newmarathon. Hit the wall big time. Hope he’s OK. pic.twitter.com/DyttrsHsUR — steven (@weblivz) ...