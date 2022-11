(Di domenica 6 novembre 2022)– Dopo quasi 100 minuti di gioco, esplode la festa biancoceleste allo Stadio Olimpico di, dove lasi aggiudica il Derby della Capitale guadagnando posto in classifica in chiaveLeague. Alla squadra si Sarri basta la rete di. Per i giallorossi tanti pali. E a fine match, rissa sfiorata a bordo campo. Il match Ritmi alti sin dalle prime battute, con ribaltamenti di fronte continui. Prima chance al 5? per la: Zaniolo controlla al limite dell’area e incrocia di sinistro, palla larga di un metro. La, costretta a rinunciare a Immobile infortunato e Milinkovic squalificato, assorbe l’avvio giallorosso e gradualmente prova a prendere il controllo del match. La formazione di Sarri alza il baricentro e cerca ...

Il Faro online

Basti vedere il goal geniale messo a segno con la. Lewis Ferguson ( Bologna ): Anche lui è ... Ha le qualità per essere importante, seppur debba prendere maggiore slancio in fase di. Il ...Match delicatissimo che potrebbe sancire un altrodegli azzurri in chiave Scudetto, oppure ...prese con un turno che sembra favorevole (domani ci saranno anche Juventus - Inter e Roma -). ... Lazio, scatto Champions: Felipe Anderson affonda la Roma È scoppiata la scintilla all’86’ tra la panchina della Lazio e i giocatori della Roma. Cosa è successo Il gioco si interrompe, il pallone esce in rimessa laterale e Radu ...Momentaneamente fuori per un problema al ginocchio, lo spagnolo della Lazio chiede alla panchina di aspettare ma viene subito sostituito nella ripresa del match con la Roma e si sfoga contro il tecnic ...