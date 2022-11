I ricettari ufficiali Disney arrivano grazie a Panini Comics

(Di giovedì 3 novembre 2022) Anche quest'annofornisce l'assist per il regalo di Nataleaidella, da Nightmare Before Christmas alla cucina delle principesse. Il Natale è alle porte e anche quest'annofornisce l'assist giusto per scovare il regalo imperdibile per amici e familiari. Tra le molte proposte della casa editrice modenese, i manuali e isono uno dei presenti più desiderati e più originali e, per le festività natalizie 2022, quattro proposte a temasono tra le più preziose e attese. Nightmare Before Christmas: Ilo ufficiale,Villans: Il libro ufficiale di ricette perfidamente buone, Festeggia con ...

