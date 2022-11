(Di mercoledì 2 novembre 2022) Che bello quando uno scrittore scrive un romanzo immerso nel suo tempo: passato, presente e forse anche futuro. Ci sono molte buone ragioni per leggere Tasmania

Vanity Fair Italia

...nei referendum del 2017 deve continuare adal primo punto dell'agenda politica e deve... che Bossi ha affidato ai due luogotenenti Angelo Ciocca eGrimoldi. Iniziativa che per la ......NFT e cinema nel mondo del Metaverso per testimoniare come il digitale e il Metaverso deveno... dichiaraDel Brocco, Amministratore di Rai Cinema. Essere Paolo Giordano