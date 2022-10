Oroscopo giornaliero | 30 ottobre 2022

(Di domenica 30 ottobre 2022) Marte retrogrado in Gemelli inizia alle 9:26: Nelle prossime settimane, potremmo esplorare ciò che ci motiva, ci irrita e ci dà energia a un livello profondo. Temi come la passione e la rabbia sono argomenti di discussione. La luna in Capricorno crea una connessione armoniosa con Urano in Toro alle 14:21, ispirando la sperimentazione. La

Proseguiamo il nostro appuntamentodegli Astri del weekend per anticiparvi l'di Paolo Fox di domani 29 ottobre. L'astrologo romano Paolo Fox ci fornisce alcune utili anticipazioni circa i segni zodiacali più o meno ...Iniziamo il nostro appuntamentodegli Astri del weekend per anticiparvi l'di Paolo Fox di domani 28 ottobre. L'astrologo romano Paolo Fox ci fornisce alcune utili anticipazioni circa i segni zodiacali più o meno ...Previsioni astrologiche e oroscopo di lunedì 31 ottobre 2022: Plutone da sprint al Capricorno, Sagittario in affanno ...Le stelle di Barbanera per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione. Leone (23 luglio-22 agosto) – Saturno contro accentua l’insoddisfazione. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del ...