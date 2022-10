Mozzarella | il più impensabile dei superpoteri | l' alternativa all' acqua | chi non può farne a meno

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 29 ottobre 2022) Come eliminare l'eccesso d'trattenuta nell'organismo? Ovviamente bevendo regolarmente; limitando il sale, consumando frutta e verdura. Ma c'è anche un alimento che può aiutare: la. Formaggio a pasta filata, laha un buon contenuto di fosforo, un minerale che gioca un ruolo chiave nell'assorbimento del calcio da parte dell'intestino e nello sviluppo delle ossa. Ha proprietà diuretiche e in omeopatia viene usato per il trattamento dell'infiammazione dei reni. Laha inoltre un buon contenuto di proteine che, tra le tante proprietà che hanno, sono molto utili per incrementare la massa muscolare. L'ideale per chi fa palestra e vuole sviluppare i muscoli.