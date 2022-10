Mutuo variabile | le banche dovranno restituire i soldi ai clienti | la sentenza della Corte di Appello di Milano

Ancora peggio per chi ha un, la cui rata mensile sta salendo in modo importante di mese in mese. Secondo le rilevazioni della Banca d'Italia, a luglio 2022 i tassi sui mutui ...Per chi invece è in procinto di accendere unricordiamo che sul mercato si trovano anche i mutui a tasso misto o bilanciato ocon cap. Nel primo caso l'atto prevede la revisione delle ...In Italia i tassi dei mutui sono tornati a crescere, ma come sono oggi le condizioni offerte agli aspiranti mutuatari italiani rispetto a quelle di altre nazioni Ottime per i variabili, ma per i fiss ...Con l'aumento BCE sui tassi di interesse aumenta l'importo della rata del mutuo: a chi conviene l'estinzione anticipata, quanto cosa e come funziona.