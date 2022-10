Il Vaticano rinnova l’accordo con il Partito Comunista Cinese. Ma sugli abusi…

Leggi su formiche

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Il Wall Street Journal ha riportato la decisione deldire gli accordi con il, per la seconda volta. Una mossa che fa clamore, soprattutto nel momento in cui Xi Jinping è incoronato “imperatore” della Repubblica Popolare. Negoziato nel 2018, i termini delnon sono mai stati resi pubblici. Fondamentalmente dà a Pechino voce in capitolo nella nomina dei vescovi cattolici, anche se in realtà sono stati nominati pochi vescovi: trentasei delle novantotto diocesi in Cina non hanno un vescovo. Il principale contributo è quello di aver zittito le critiche vaticane sulla violazione dei diritti umani, come la persecuzione delle minoranze religiose (vedi i musulmani nello Xinjiang), o sul processo politico al cardinale Joseph Zen a Hong ...