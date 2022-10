Lecce | le pagelle di CM | l'attacco non funziona | Gendrey ingenuo e sfortunato

(Di domenica 23 ottobre 2022) Bologna –: 2-0 Falcone 6: si tuffa dalla parte opposta in occasione della rete su rigore di Arnautovic. Poco può invece su...

...tabellino ) 18.00 Milan - Monza (- tabellino ) 20.45 Fiorentina - Inter (- tabellino ) Domenica 23 ottobre 12.30 Udinese - Torino (- tabellino) 15.00 Bologna --......30 Monza - Pinerolo VOLLEY - SUPERLEGA 17:00 Verona - Prisma Taranto 2 - 3 19:30 Emma Villas - Piacenza 0 - 3 CALCIO - SERIE A 12:30 Udinese - Torino 15:00 Bologna -18:00 Atalanta - Lazio 20:...LE PAGELLE DI LECCE-FIORENTINA Falcone 7: Attento su Mandragora, combina un mezzo pastrocchio in occasione del gol annullato a Cabral. Nella ...